Kars'ın Beşyol Köyünde Su Sorunu: Vatandaşlar Çözüm İstiyor

TACETTİN DURMUŞ

(KARS) - Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Beşyol köyünde yıllardır su sorunu yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları duruma tepki göstererek sorunlarına çözüm bulunmasını istedi. Hasan Karadağ, "Köyümüzde suyumuz yok. 650 kişi ve 2 bin 200 hayvanımız susuzluktan kırılıyor. Derdimizi anlatacak bir yetkili bulamıyoruz. Kimse bizi dinlemiyor" dedi.

Sarıkamış'a bağlı Beşyol köyünde yıllardır su sorunu yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Dün köylerinde traktörleri ile yolları kapatarak sorunlarını dile getiren köylüler, bugün de Kars'a gelerek, yetkililerle görüşmek istedi. İlk önce AK Parti Kars İl Başkanlığına giden köylüler, daha sonra da Kars Valisi Ziya Polat ile görüşmek istedi. Kars Valisi Ziya Polat'ın il dışında bulunması nedeniyle görüşemediklerini dile getiren köylüler, Valilik önünde açıklama yaptı.

"Hayvanlarımız susuzluktan bağırıyor"

Beşyol köyü eski muhtarı Hasan Karadağ şunları söyledi:

"Köyümüzde 650 kişi ve 2 bin 200 hayvanımız susuzlukta kırılıyor. Hayvanlarımız ağızlarını açmış Allah'a. Hayvanlarımız susuzluktan bağırıyor. Hayvanlarımız susuzluktan mahvoldu. Her yere yayın yaptık ama kimse bize ne selam verdi ne de derdimizi anladı. Kaymakamlığa ve Valiliğe başvurduk. Bugün de Vali Bey'in yanına geldik. Kendisi burada yokmuş. Halbuki buradaymış. Bize yol vermediler. İl Başkanına da, milletvekilimize de gittik. 2 saat parti binasında tutturdu. Bize sahip olmadı. Susuzluktan bir sürü göçümüz oldu. 250 haneden 100 haneye düştük. Bizim kuyularımız da vardı hepsi kurudu. 3 tane çeşmemiz vardı. Kaymakam geldi baktı hepsi kurumuş. Yarın yine eylem yapacağız. Körpe çocuklarımız uyuz oldu. Kim bize sahip olacak?"

"Burası sahipsiz memleket, kimse cevap vermiyor"

Köylülerden Nejat Yolcu da, "Cumhurbaşkanı bize el atsın. Bizler çok sahipsiziz. Burası sahipsiz memleket. Milletvekilini arıyoruz cevap vermiyor, il başkanını arıyoruz cevap vermiyor, valiye geliyoruz cevap vermiyor, kaymakama gidiyoruz cevap vermiyor. İlçe başkanı cevap vermiyor, il encümenleri cevap vermiyor. Hiçbirisi sahip bize sahip çıkmıyor. Cumhurbaşkanını bize bir el atsın. Biz başka nereye gidelim" dedi.