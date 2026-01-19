Haberler

Arpaçay'da asayiş toplantısı düzenlendi

Arpaçay ilçesinde, Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığında yapılan toplantıda genel asayiş ve güvenlik uygulamaları görüşüldü. Kış mevsimi için alınan tedbirler değerlendirildi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık makamında Kaymakamı Muhammed Burak Akköz başkanlığında, düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Oğuzcan Korkut ve İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Aykut Bağcı'nın katıldı.

Toplantıda, ilçede kolluk kuvvetlerince yürütülen genel asayiş ve güvenlik uygulamaları ele alındı, kış mevsimi kapsamında alınan ve alınması planlanan tedbirler de değerlendirildi. İlçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
