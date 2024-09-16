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Kars İl Jandarma Komutanı'na Hayırlı Olsun Ziyareti

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Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Kars İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu ve plaket takdim etti.

Kars İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç'i, Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaret sırasında Emniyet Müdürü Saka, Albay Genç'e plaket takdim ederek, yeni görevinde kendisine ve ekibine başarılar diledi. İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ise ziyaretinden dolayı Saka'ya teşekkür etti.

Ziyarette Kars konuşuldu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonrası Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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