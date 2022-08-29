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Kars haberleri! Kars'ta leyleklerin göç molası kamerada

Yerel Haberler

Kars haberleri! Kars'ta leyleklerin göç molası kamerada

Kars haberleri: - Kars'ta leyleklerin göç molası kamerada Kars'ta göç eden onlarca leyleğin molası kameralara yansıdı.

- Kars'ta leyleklerin göç molası kamerada

KARS - Kars'ta göç eden onlarca leyleğin molası kameralara yansıdı.

Başka illerden gelerek Kars üzerinde sıcak memleketlere göç eden onlarca leylek mola vermek üzere Kars Çayı'nın geçtiği Dikme köyü merasına indi. Sıcak havadan etkilenen ve yere inen onlarca ördek cep telefonuyla anbe an kaydedildi.

Kars Çayı'ndan su ihtiyacını karşılayan ve bir süre dinlenen leylekler, vatandaşlar tarafından rahatsız edildikleri hissettikleri an uçarak bölgeden uzaklaştı.

Bir süre gökyüzünde süzülen leylekler daha sonra gözlerden kayboldu. Göç eden leyleklerin o anları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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