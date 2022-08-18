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Kars haberleri | Kağızman'da boğulma olaylarını önleme toplantısı

Kars haberleri | Kağızman'da boğulma olaylarını önleme toplantısı

Yerel Haberler

Kars yerel haberine göre Kağızman'da suda boğulma olaylarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Kağızman'da suda boğulma olaylarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde Kaymakam Hamza Türkmen Başkanlığı'nda Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda 'Suda Boğulma Olaylarının Önlenmesi' çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Toplantısı yapıldı.

Toplantıda özellikle son günlerde etkili olan sıcak havadan dolayı serinlemek için göl, baraj ve akarsuları giren vatandaşlar için alınan önlemler masaya yatırıldı.

Ayrıca ilçe genelinde göl, akarsu ve dereler girmek yasaklandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hamza Türkmen Kağızman Kars Yerel Haberler

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