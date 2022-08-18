Kars haberleri | Kağızman'da boğulma olaylarını önleme toplantısı Yerel Haberler Kars yerel haberine göre Kağızman'da suda boğulma olaylarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi. Kağızman'da suda boğulma olaylarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi. Kars'ın Kağızman ilçesinde Kaymakam Hamza Türkmen Başkanlığı'nda Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda 'Suda Boğulma Olaylarının Önlenmesi' çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Toplantısı yapıldı. Toplantıda özellikle son günlerde etkili olan sıcak havadan dolayı serinlemek için göl, baraj ve akarsuları giren vatandaşlar için alınan önlemler masaya yatırıldı. Ayrıca ilçe genelinde göl, akarsu ve dereler girmek yasaklandı. - KARS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hamza Türkmen Kağızman Kars Yerel Haberler

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