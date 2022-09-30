Kars haberi | Vali Öksüz Digor'da vatandaşlarla buluştu

Kars haberi... Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Digor'a geldi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Digor'a geldi.

Vali Öksüz, ilk olarak kaymakamlar ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen, Asayiş ve Güvenlik Koordinasyon Toplantısına başkanlık etti. Toplantıda genel asayiş-güvenlik, sınır güvenliği, okul güvenliği, düzensiz göç gibi konular değerlendirildi.

Daha sonra ilçeyi gezen Vali Öksüz, Digor halkıyla bir araya gelerek hasbıhal etti. Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Öksüz, devletin her zaman vatandaşlarının hizmetinde olduğunu vurgulayarak, dile getirilen sorun ve taleplerin yerine getirilmesi için tüm kurum ve kuruluşlarca gereken her türlü çalışmanın yapılacağını kaydetti.

Digor ziyareti çerçevesinde esnafı da ziyaret eden Öksüz, işlerinin hayırlı, bereketli olması temennisinde bulundu.

Son olarak Digor Belediye Başkanlığını ziyaret eden Vali Öksüz, Belediye Başkanı Nebi Kerenciler'den belediyenin yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgi alarak, görevinde başarılar diledi. Öksüz, daha sonra Digor'dan ayrıldı. - KARS