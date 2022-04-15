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Kars Ehlibeyt Derneği çocukları sevindirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kars Ehlibeyt Derneği çocukları sevindirdi

Kars Ehlibeyt Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin sosyal faaliyetleri devam ediyor.

KARS (İHA) - Kars Ehlibeyt Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin sosyal faaliyetleri devam ediyor.

Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi yüzlerce vatandaşa yardımda bulunan Kars Ehlibeyt Kültür ve Yardımlaşma Derneği, bu defa da çocukları sevindirdi.

Ramazan ayı ve Hz. Hasan (a.s)'ın doğum yıldönümü vesilesiyle düzenlenen faaliyet çerçevesinde Kars Ehlibeyt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Ekber Işık ve Başkan Yardımcısı Mir Kasım Erdem, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, devlet koruması altında bulunan çocuklar için temin edilen oyuncakları yetkilere teslim etti.

Dernek yetkilileri, Ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığını, bu mübarek ayın anlamına uygun olarak idrak edilmesi gerektiğini vurguladılar. Çocukların yüzündeki küçük bir tebessümün bile dünyalara bedel olduğunu, bu vesile ile oyuncak temin ederek, devletin şefkat eliyle sahip çıktığı, kucakladığı çocukları bir nebze de olsa sevindirebilmek için böyle bir faaliyette bulunduklarını kaydettiler.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kars Ehlibeyt Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından çocuklara hediye edilmek üzere temin edilen oyuncaklar için teşekkür etti. - KARS

Kars Ehlibeyt Derneği çocukları sevindirdi

Kars Ehlibeyt Derneği çocukları sevindirdi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kasım Erdem, Ramazan, Doğum, Kars, Yerel, Haberler

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