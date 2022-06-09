Kars Çevre ve Kent Hukuku Derneği Kuruldu - Haberler

Kars Çevre ve Kent Hukuku Derneği kuruldu. Kurucu Başkanı İnan Akgün Alp, "Koruma altındaki tarihi binaların kültürel zenginlik kapsamında takipleri, bu binalarda ve parsellerinde yapılacak imar uygulamalarının hukuki takibi için bize katılın. Tarihi tabyaların korunması için gereken önlemlerin takibi için bize katılın. Çünkü biz Kars'ı savunuyoruz" dedi.

Kars Çevre ve Kent Hukuku Derneği'nin (KARÇEV), " Kars'ın taşına toprağına, havasına suyuna, çevresine, kültürel ve mimari dokusuna, hakkına, hukukuna, üretim ve tüketim değerlerine sahip çıkmak amacı ile kurulduğu" açıklandı. Derneğin başkanlığına Av. İnan Akgün Alp seçildi. Alp yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bizler; Kars'ın taşını toprağını, havasını suyunu, çevresini, kültürel ve mimari dokusunu, hakkını hukukunu, üretim ve tüketim değerlerini korumak amacıyla siyasi görüş gözetmeksizin KARÇEV çatısı altında bir araya geldik. Kars'ın kanalizasyonun ve endüstriyel atıklarının Kars Çayı'na aktığını, arıtma sistemi olmaksızın Kars Barajına döküldüğünü ve bu baraj sularıyla sulanan tarlalarda yetişen buğdaylardan üretilen ekmeği tükettiğimizi, arıtma tesisi ihalesinin defalarca iptal edildiğini… Kars'ın tarihi ve mimari dokusu hukuka aykırı imar uygulamalarıyla hızla bozulduğunu, parsel bazında olan tadilatlarıyla milyonlarca liralık kentsel rant yaratıldığını. Çek Cumhuriyeti menşeli bir firmanın Karakurt'ta yaptığı barajın ÇED raporu 2 kere mahkeme tarafından iptal edilmesine dava devam ederken barajın yapılıp bitirildiğini, köylülerin mülkiyet sorunları çözülmeden barajın su tutmaya başladığını. Kağızman'da yapılan barajlar öncesinde kadastro uygulamaları ile kadimden bu yana köylünün elinde bulunan toprakların hazine adına tescil edildiğini, daha sonra bedelsiz olarak barajlara tahsis edildiğini. Çamçavuş'ta yapılan baraj havzasında otlayan hayvanların öldüğünü ve köylülerin yalnız ve çaresiz kaldığını. Kars'ın buna benzer onlarca sorununun olduğunu…

"KARS'IN DOĞAL VE TARİHİ DEĞERLERİNİ İKLİM KRİZİNİN OLUMSUZ ETKİLERİNE KARŞI DAYANIKLI HALE GETİRMEK İÇİN BİZE KATILIN"

Kars'ın doğal ve tarihi değerlerini iklim krizinin olumsuz etkilerine karşı dayanıklı hale getirilmesini talep etmek için bize katılın. Akyaka Kanyonu'nun temizlenmesi ve turizm destinasyonuna kazandırılması için bize katılın. Kars Çayı ıslahı ve atık su arıtma tesisinin bir an önce kurulması için bize katılın! Şehrin su kaynaklarının ve iletim hatlarının insan sağlığına uygunluğunun takibi ve kaynakların temizlenmesi için bize katılın. Kars ve çevresinde kurulan barajların ve HES'lerin çevresel etkilerinin takibi için bize katılın. Kars'ın mimari, tarihi ve kültürel dokusunun korunması ve yapılacak AB projeleri ile ilgili sokak sağlıklaştırması uygulamalarının takibi için bize katılın. Ani Antik Kenti'nde yapılan restorasyonların takibi için bize katılın. Aygır Gölü, Çıldır Gölü, Lavaş gölü, Kuyucuk Gölü, Mışko Gölü'nün koruması için bize katılın. Sarıkamış'taki kar kalitesinin ve ormanların korunması için bize katılın. Turizm destinasyonlarında imar uygulamalarının takibi için bize katılın.

"ÇÜNKÜ BİZ KARS'I SAVUNUYORUZ"

Kars Kalesi ve çevresinin kültürel dokuya uygun olarak korunmasını takibi için bize katılın. Koruma altındaki tarihi binaların kültürel zenginlik kapsamında takipleri, bu binalarda ve parsellerinde yapılacak imar uygulamalarının hukuki takibi için bize katılın. Tarihi tabyaların korunması için gereken önlemlerin takibi için bize katılın. Kars Çayı ve besleyen derelerin ıslahı için yapılacak projelerin takibi için bize katılın. Kars ve çevresinden geçen enerji nakil ve boru hatlarının çevresel etkilerinin takibi bize katılın. Sanayi kuruluşlarının ve fabrikaların çevreye etkilerinin takibi için bize katılın. Gelişigüzel açılan taş ve kum ocakları ile mücadele için bize katılın. Peyniraltı sularının çevresel etkileri ile mücadele için bize katılın. Çünkü biz Kars'ı Savunuyoruz."

ANKA / Yerel