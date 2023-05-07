Kars Belediyesi ilaçlama çalışması yapıyor

Kars Belediye Başkanlığı'nca Bedesten Bölgesi ve mesire alanlarında sinek ve haşerata karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Kars Belediye Başkanlığı'nca Bedesten Bölgesi ve mesire alanlarında sinek ve haşerata karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Kars Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan yaz ayı öncesinde halkın yoğun olduğu bölgelerde haşerelere karşı ilaçlama yapılıyor.

Çalışmalar çerçevesinde başta Kars Çayı, Bedesten Bölgesi, park ve bahçeler olmak üzere şehir merkezinde tüm mahallelerde ilaçlama yapıldı.

İlaçlama çalışmalarıyla birlikte vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde haşerelerin vatandaşları rahatsız etmesinin de önüne geçildi.

Belediye ekiplerince ilaçlama çalışmaların haşerelerin üreme bölgesi olan kanal ve derelerde de yapılacağı öğrenildi. - KARS