Kars Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere 40 Milyon Liralık Yardım Yaptı

Kars Belediye Başkanlığı'nca 2020 yılından günümüze kadar ihtiyaç sahibi ailelere 40 milyon liralık yardım yapıldı.

Vali/Belediye Başkan Vekilimiz Ziya Polat'ın "Sosyal Belediyecilik" talimatları doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal yardımlar aralıksız devam ediyor.

Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) işbirliğinde belirlenen aileler için temin edilen 15 bin parçadan oluşan kıyafet ve ayakkabı yardımları Toplumsal Dayanışma Mağazası'nda randevu usulüne göre ailelere veriliyor.

Kars Belediye Başkanlığı'na kayyum atanmasından itibaren ihtiyaç sahibi aileler için maddi değeri 40 milyon liranın üzerine yardım yapıldı.

Kars Belediye Başkanlığı'nca sosyal yardım faaliyeti çerçevesinde 4 bin 905 aileye gıda paketi, 810 aileye hijyen paketi, bin 184 öğrenciye kırtasiye seti, 473 aileye anne-bebek destek paketi, 130 aileye hoş geldin bebek paketi ve 8 bin aileye 92 bin 534 kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldı. Belediye'nin sosyal yardım faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - KARS