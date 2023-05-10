Kars Belediyesi 130 noktada sokak köpeklerinin beslenmesini sağlıyor

Kars'ta belediye ekiplerince sokak köpeklerine yönelik bin 942 kısırlaştırma, 2 bin 107 kuduz aşısı, 2 bin 724 parazit tedavisi ve 3 bin 856 genel tedavi yapıldı.

Kars'ta belediye ekiplerince sokak köpeklerine yönelik bin 942 kısırlaştırma, 2 bin 107 kuduz aşısı, 2 bin 724 parazit tedavisi ve 3 bin 856 genel tedavi yapıldı.

Belediye ayrıca günlük 130 nokta sokak köpeklerinin beslenmesini sağlıyor.

Kars Belediye Başkanlığı'nca Sokak köpeklerine besleme, barınma, bakım, tedavi, aşılama ve kısırlaştırma çalışmaları yapılıyor.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar çerçevesinde sokak köpeklerinin günlük 130 noktada beslemesini sağlıyor. Geçici Hayvan Bakım Merkezi'nde sokak köpeklerinin barınma, ameliyathane, dinlenme odası, banyo ve tıraş bölümüne kadar tüm ihtiyaçları Veteriner Hekimler ve uzman personeller tarafından düzenli olarak karşılanıyor.

Kars Belediyesi'nce 2020 yılı Ekim ayından itibaren sokak köpeklerine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde bin 942 kısırlaştırma, 2 bin 107 kuduz aşısı, 2 bin 724 parazit tedavisi, 3 bin 856 genel tedavi, 140 sahiplendirme ve 51 ton kuru mama alımı yapıldı. - KARS