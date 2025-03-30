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Kars Baraj Gölü'nün Buzları Çözüldü

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Kars'ta kış boyunca donan Kars Baraj Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte tamamen çözülerek su kuşlarının geri dönmesine ev sahipliği yapmaya başladı. Bu doğal güzellik baharın habercisi olarak dikkat çekiyor.

Kars Baraj Gölü'nün buzları çözüldü

KARS - Kars'ta kış boyunca donan "Kars Baraj Gölü", havaların ısınmasıyla birlikte çözüldü. Dondurucu soğuklar nedeniyle aylarca buzla kaplı kalan tamamen çözülürken, su kuşları da göle gelmeye başladı.

Doğal güzellikleriyle ve yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapmasıyla bilinen Kars Baraj Gölü, buzların erimesiyle göçmen kuşlara da ev sahipliği yapmaya başladı. Özellikle angut, yeşilbaş ördek ve sakarmeke gibi kuşlar, gölde yeniden görülürken, buzları çözülün göl havadan görüntülendi.

Kars Baraj Gölü'nün buzlarının çözülmesi, baharın habercisi olarak görülüyor. Dron ile çekilen görüntülerde baraj gölünün tamamen çözüldüğü ve baraj gölü havzasında suyun çekildiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Yerel
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