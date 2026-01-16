Haberler

Karayazı'da Veli Karne Heyecanı

Karayazı'da Veli Karne Heyecanı

Erzurum'un Karayazı Şehit Abdurahman Arslan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde bu yıl karne heyecanını veliler yaşadı. Okul müdürü Yusuf Ağgül, karne ve belgeleri velilere takdim ederken, öğrencilere sağlık ve huzur dolu bir yarıyıl tatili diledi. Tören, veliler, öğrenciler ve öğretmenlerle çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Erzurum'un Karayazı Şehit Abdurahman Arslan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde karne heyecanını bu kez öğrenciler değil veliler yaşadı.

Okul Müdürü Yusuf Ağgül, öğrencilerin karne ve belgelerini velilere takdim etti.

Yarıyıl tatili öncesinde öğrencilere sağlık, huzur ve güzel bir tatil temennisinde bulunulurken, program karne sonrası öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - ERZURUM

