Karlık Köyü’nde Modern İçme Suyu Hattı Açıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karlık köyü sakinleri imece usulü yeniledikleri çeşmeyi modern içme suyu hattıyla yeniden hizmete açtı.

Karlık Köyü Muhtarı Hasan Ak mihmandarlığında yürütülen çalışmalarla köyün çevre düzeni ve su altyapısı iyileştirildi. Uzun yıllardır köylülerin içme suyu ihtiyacını karşılayan Ağzıören Çeşmesi'nin su kanalı tamamen yenilenerek daha sağlıklı ve güvenli hale getirildi.

Köyün sosyal yaşamını güçlendirecek bir diğer adım ise iki yeni çeşmenin kazandırılması oldu. Hayırseverlerin katkısıyla yapılan ve kısa süre içinde suya kavuşacak olan yeni çeşmelere "Erdoğan Kesmesi" ve "Yılmaz Kesmesi" isimleri verildi. Bu çeşmeler de bölge halkına temiz içme suyu sağlayarak köyün ortak kullanım alanlarını daha işlevsel hale getirecek. - AFYONKARAHİSAR