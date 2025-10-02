Haberler

Karlık Köyü’nde Modern İçme Suyu Hattı Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şuhut ilçesine bağlı Karlık köyünde imece usulü yenilenen eski çeşmenin yanı sıra iki yeni çeşme daha hayırseverlerin katkısıyla inşa edildi. Bu projeler köyün su altyapısını geliştirdi ve sosyal yaşamı güçlendirdi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karlık köyü sakinleri imece usulü yeniledikleri çeşmeyi modern içme suyu hattıyla yeniden hizmete açtı.

Karlık Köyü Muhtarı Hasan Ak mihmandarlığında yürütülen çalışmalarla köyün çevre düzeni ve su altyapısı iyileştirildi. Uzun yıllardır köylülerin içme suyu ihtiyacını karşılayan Ağzıören Çeşmesi'nin su kanalı tamamen yenilenerek daha sağlıklı ve güvenli hale getirildi.

Köyün sosyal yaşamını güçlendirecek bir diğer adım ise iki yeni çeşmenin kazandırılması oldu. Hayırseverlerin katkısıyla yapılan ve kısa süre içinde suya kavuşacak olan yeni çeşmelere "Erdoğan Kesmesi" ve "Yılmaz Kesmesi" isimleri verildi. Bu çeşmeler de bölge halkına temiz içme suyu sağlayarak köyün ortak kullanım alanlarını daha işlevsel hale getirecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı

Tüm gemilerle irtibat kesildi, aktivistler açlık grevine başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

Türkiye uyumadı! Haberi duyan sokağa çıktı, konsolosluk taşlandı
2 çocuk annesi kadın dolaba asılı halde bulundu

2 çocuk annesi kadın dolaba asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.