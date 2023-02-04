Karın geçit vermediği yolda 90 yaşındaki hasta kızakla ambulansa ulaştırıldı Yerel Haberler Batman'ın Sason ilçesinde karın geçit vermediği yolda 90 yaşındaki hasta sağlık ekipleri tarafından tahta kızakla ambulansa ulaştırıldı. Batman'ın Sason ilçesinde karın geçit vermediği yolda 90 yaşındaki hasta sağlık ekipleri tarafından tahta kızakla ambulansa ulaştırıldı. Batman'da sabah saatlerinde yağan kar etkisini sürdürüyor. Özellikli kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı birçok köy yolunu ulaşıma kapattı. Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köyünde rahatsızlanan 90 yaşındaki Ali Arslan'ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri Arslan'ın yaşadığı Çakırpınar köy yolunda biriken kar nedeniyle ambulansla ilerleyemedi. Ekipler, yaşlı adamı tahtadan yaptığı kızağın üzerine vakumlu sedye koyarak 1 kilo metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı. 90 yaşındaki Arslan, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BATMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel 112 Acil Çağrı Ali Arslan Batman Yerel Haberler

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