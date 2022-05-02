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Kargı'da protokol bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kargı'da protokol bayramlaştı

Kargı Kaymakamlığı ve Kargı Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilçe bayramlaşması bayramın ilk günü yapıldı.

KARGI, ÇORUM (İHA) - Kargı Kaymakamlığı ve Kargı Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilçe bayramlaşması bayramın ilk günü yapıldı.

Belediye hizmet binası önünde yapılan bayramlaşma töreninde Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar ve Belediye Başkanı Zeki Şen bayramlaşmak için gelen kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve halkın bayramlarını kutladı.

Bayramın ilk günü saat 10: 30 - 12: 00 saatleri arasında yapılan bayramlaşma programına gelen vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hizb-i İslami Partisi, Belediye Başkanlığı, Zeki Şen, Kargı, Yerel, Haberler

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