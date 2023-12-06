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Karesi Belediyesi Yeni Hizmet Binasına Taşınıyor

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Karesi Belediyesi, Kızpınar Mahallesi'nde yeni hizmet binasında son hazırlıklarını tamamlıyor. Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yeni binada yapılan incelemelerde çalışmaların sona yaklaştığını belirtti.

Karesi Belediyesi önümüzdeki haftalarda yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak. Kızpınar Mahallesi'nde eskiden Askerlik Şubesi olarak hizmet veren binada hazırlık çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

İnsan odaklı çalışmalarını sürdüren Karesi Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için yeni binasında son hazırlıklarını sürdürüyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile birlikte hazırlıkların sürdüğü yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Kızpınar Mahallesi'nde eskiden Askerlik Şubesi olarak hizmet veren binada yürütülen onarım ve bakım çalışmalarında sona gelindi. Binanın önümüzdeki günlerde tamamlanacağını ve belediye birimlerinin tek tek yeni hizmet binasına taşınacağını söyleyen Başkan Orkan, "Karesi Belediyesi olarak belediye hizmet binamızı çok yakında Kızpınar Mahallemizdeki bu alana taşıyacağız. Çalışmalarımızda artık sona doğru yaklaşıyoruz. Bugün, Milletvekilimiz İsmail OK ile birlikte devam eden çalışmalarımızı yerinde inceledik. En kısa sürede inşaasını ve taşınma işlemlerini tamamlayarak hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacağız" dedi.

Meclis toplantısı yeni binada yapıldı

Karesi Belediyesi Aralık Ayı Meclis toplantısı ise yeni hizmet binasında yapıldı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan başkanlığında yapılan toplantıda Başkan Orkan, yeni hizmet binasının kısa sürede hizmete alınacağını müjdeledi. Meclis üyeleri de yeni binayı ve meclis toplantı salonunu beğendiklerini dile getirerek, Başkan Orkan ve ekibine teşekkür ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dinçer Orkan Milletvekili İsmail Ok Balıkesir Belediye Yerel Güncel Haberler

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