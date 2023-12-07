Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Esnaf Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Orkan, "Çalışmalarımıza katkı sunan tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Orkan, son ziyaretini Ege Mahallesi'ne gerçekleştirdi. Sorunları, beklentileri ve devam eden çalışmaları yerinde gözlemleyerek her yaşta mahalle sakinleri ile bir araya gelmeye büyük önem veren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Orkan: "İstişarelerimiz devam ediyor"

Ziyaretlerde muhtarlardan sokaktaki vatandaşlara, hanımlardan gençlere ve çocuklara kadar her kesimden vatandaşla görüşme fırsatı bulduklarını belirten Başkan Orkan, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kapımız her bir vatandaşımıza açık oldu. Ancak bunu asla yeterli görmedik. Bize ulaşamayan vatandaşlarımıza biz ulaşıyor, vatandaşlarımızı dinliyor, önceliklerini öğreniyor, sorunları yerinde tespit ediyor, çözüm yollarını onlarla yaptığımız fikir alış verişleriyle değerlendiriyoruz. Bu ziyaretleri, taleplerin ve devam eden çalışmaların yerinde tespiti, yeni başlayacak çalışmaların fizibilitesi ve planlaması ile vatandaşlarımızla istişareler bakımından oldukça fazla önemsiyoruz. Kapımız vatandaşlarımıza bundan sonra da her zaman açık olacak. Diğer taraftan da bu mahalle ziyaretlerimizde devam edecek" diye konuştu. - BALIKESİR