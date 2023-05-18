Kardiyoloji Uzmanı Gül: "Gençlerde Kalp Krizi Nedenlerinde Birinci Sırada Stres... Z Kuşağı Dediğimiz 20-25 Yaş Arasında Aşırı Bir Stres Var"

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çetin Gül, aşırı stresin gençlerde kalp krizine neden olabileceğine dikkat çekerek "Günümüzdeki gençlerde en sık kalp krizi nedenleri, genetik etkenler dışında birincisi aşırı derecede stres… Özellikle Z kuşağı dediğimiz 20-25 yaş arasında aşırı bir stres var. Gelecek, iş kaygısı var. Dünyada ve ülkemizde pandemi, yangınlar, depremler, ekonomik kriz derken gençlerimiz bizim 40-50 yılda yaşadığımız şeyleri 3-5 yılda yaşadılar. Aşırı bir stres son dönemde çok önemli bir faktör" dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çetin Gül, aşırı stresin gençlerde kalp krizine neden olabileceğine dikkat çekerek "Günümüzdeki gençlerde en sık kalp krizi nedenleri, genetik etkenler dışında birincisi aşırı derecede stres… Özellikle Z kuşağı dediğimiz 20-25 yaş arasında aşırı bir stres var. Gelecek, iş kaygısı var. Dünyada ve ülkemizde pandemi, yangınlar, depremler, ekonomik kriz derken gençlerimiz bizim 40-50 yılda yaşadığımız şeyleri 3-5 yılda yaşadılar. Aşırı bir stres son dönemde çok önemli bir faktör" dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çetin Gül, kalp krizinin en önemli ölüm nedenlerinin başında geldiğine işaret ederek kalp krizi nedenlerini anlattı. Gençlerde stresin önemli bir faktörü olduğunu vurgulayan Gül, kalp krizi nedeniyle meydana gelen ölümlerde sporun da tetikleyici bir etken olduğunu ifade etti.

"BİRİNCİSİ AŞIRI DERECEDE STRES"

Gül, şunları söyledi:

"Kalp krizi için tüm dünyada kabul edilen risk faktörleri ülkemizde de erişkin, genç yaşta olsun yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, şeker hastalığı, sigara, stres, hareketsiz yaşam, aşırı kilolu olmak gibi risk faktörleri gençler için de geçerli… Gençler için ileri ki yaşlarda damar sertliği yapıp, damarın yırtılıp pıhtı oturmasıyla kalp krizine yol açıyor. Bu uzun yıllar alan bir süreç… Peki gençlerde uzun yıllar olmadan nasıl kalp krizi geçiriliyor? Gençlerde genetik yatkınlık varsa, ailede genç yaşta kalp krizi, anjiyo, stent, bypass, damar tıkanıklığı öyküsü varsa bunlarda erken yaşlarda görüyoruz. Genetik olarak kötü kolesterol yüksekliği dediğimiz var. Onlardan bir tanesi varsa bunlarda çok erken yaşlarda kalp krizi görebiliyoruz. Günümüzdeki gençlerde en sık kalp krizi nedenleri, genetik etkenler dışında birincisi aşırı derecede stres… Özellikle Z kuşağı dediğimiz 20-25 yaş arasında aşırı bir stres var. Gelecek, iş kaygısı var. Dünyada ve ülkemizde pandemi, yangınlar, depremler, ekonomik kriz derken gençlerimiz bizim 40-50 yılda yaşadığımız şeyleri 3-5 yılda yaşadılar. Aşırı bir stres son dönemde çok önemli bir faktör.

"SPOR TETİKLEYİCİ BİR ETKEN"

Aşırı egzersiz sırasındaki nabız, tansiyon yükselmesi o sırada plak yırtılmasına normalde belki 8-10 yıl sonra çıkacak kalp krizi o stres anında çok erken yaşta çıkabiliyor. O yüzden genç kalp krizi ölümlerinde spor tetikleyici bir etken. Aşırı stres, genç yaşta alkol, sigara tüketimi ve diğer madde tüketimin fazla tüketilmesi nedeniyle periyodik kalp kontrollerine daha erken yaşlarda başlanmasını öneriyoruz."