Kardeşinden ilik nakli yapılan küçük Bilal'e polisten sürpriz

Adana'da bağışıklık sistemi yetmezliği hastası olarak dünyaya gelen 4 yaşındaki Bilal Bilen, çok sevdiği polisi karşısında görünce heyecanlandı. Polis çocuğa polis kepi, polis arabası hediye etti.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Gürgen (37) ile Gülşah Bilen (36) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Bilal (4), bağışıklık sistemi yetmezliği (Primer İmmün Yetmezlik) hastası olarak dünyaya geldi. Bilen çifti, Bilal'i özel bir hastaneye tedaviye götürdü. Ablası Esma'dan (11) alınan kemik iliği, 24 Şubat'ta minik Bilal'e nakledildi. Bir süre gözlem altında tutulan Bilal, 13 Nisan'da taburcu edildi. Büyüyünce hayranı olduğu polisliği yapmak isteyen Bilal, evine döndü. Sokaktan geçen her polise el sallayan Bilal'in babası Gürgen ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak oğlunun polisleri çok sevdiğini ve moralini yükseltmeleri için ziyaret etmelerini istedi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hediyelerle birlikte küçük Bilal'i ziyarete gitti. Kapıda çok sevdiği polisleri gören Bilal, büyük mutluluk yaşadı. Ekipler, Bilal'le bir süre sohbet edip, oyuncak ve polis kepi hediye etti. Daha sonra Bilal'in odasına giren ekipler, onunla birlikte oyun oynadı. Ekipler, Bilal'i polis aracına bindirerek mahallede tur da attırdı

"İnşallah iyileşir ve polis olur"

Oğlunun polisi çok sevdiğini anlatan baba Gürgen Bilen, "48 gün hastanede tedavi gördü ve ilik nakli oldu. İnşallah iyileşir, umutluyuz. Sokaktan geçen polisi gördüğünde pencereye çıkıp, el sallıyordu. Televizyonda polisleri gördüğünde, 'Baba hırsızları yakaladılar' diyerek bağırıyordu. Ben de polisi arayıp, bu durumu anlattım. Onlar da sağ olsun, geldiler. Hem oğlumu hem bizi sevindirdiler. Oğlum da polis olmak istiyor. İnşallah iyileşir ve polis olur" diye konuştu. - ADANA