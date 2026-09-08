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KARDEMİR’den gıda zehirlenmesine ilişkin açıklama

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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş, 29 Ağustos 2026’da bazı çalışanların yaşadığı sağlık şikayetlerine ilişkin yapılan incelemelerde, incelenen ürünlerin Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş, 29 Ağustos 2026'da bazı çalışanların yaşadığı sağlık şikayetlerine ilişkin yapılan incelemelerde, incelenen ürünlerin Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, çalışanların yaşadığı sağlık şikayetlerinin ardından şirket tarafından Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne iletilen bilgi, belge ve numunelerin incelendiği belirtildi.

Laboratuvar sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerin paylaşıldığı açıklamada, incelenen ürünlerin Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kamuoyuna yansıyan zehirlenme iddialarını doğrulayacak herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Çalışanların sağlığı ve güvenliğinin şirketin en önemli önceliği olduğu vurgulanan açıklamada, sürecin yakından ve titizlikle takip edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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