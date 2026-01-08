Haberler

Vali Şimşek, kardan 'Kız Kulesi' yapan amca ve yeğenleri makamında ağırladı

Vali Şimşek, kardan 'Kız Kulesi' yapan amca ve yeğenleri makamında ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kardan Kız Kulesi maketi inşa eden amca ve yeğenlerini valilikte ağırlayarak çocukların hayal gücünü takdir etti ve onlara Sivasspor forması hediye etti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kardan Kız Kulesi maketi inşa ederek sosyal medyada ilgi odağı olan amca ve yeğenleri valilikte ağırladı. Çocukların hayal gücü ve emeğini takdir eden Vali Şimşek, günün anısına Sivasspor forması hediye etti.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Kız Kulesi'ni kardan maket olarak inşa ederek sosyal medyada büyük beğeni toplayan Adem Soylu ve yeğenleri Rasim Soylu, Badesu Soylu, İlyas Şahin, İlker Şahin'i Vali Yılmaz Şimşek, makamında ağırladı. Kız Kulesi manzarası eşliğinde çay içtikleri anları sosyal medyada paylaşılan görüntülerle kısa sürede geniş kitlelere ulaşan çocuklar, hayal güçleri ve emekleriyle takdir topladı. Vali Şimşek, çocuklarla bir süre sohbet ederek kardan yapılan Kız Kulesi'nin ortaya çıkış süreci ve yapım aşamaları hakkında bilgi aldı.

Ortaya konulan emeğin, üretkenliğin ve estetik düşüncenin son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Şimşek, "Çocuklarımızın bu yaşta sanata ve estetiğe ilgi duyması bizleri memnun ediyor. Hayallerinin desteklenmesi, özgüvenlerinin artırılması ve yeteneklerinin geliştirilmesi büyük önem taşıyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak bugün İstanbul'a gidecek olan Adem Soylu ve çocukları tebrik eden Vali Şimşek, kendilerini başarılarından dolayı kutladı. Vali Şimşek, günün anısına çocuklara Sivasspor forması hediye ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Marmara'da fırtına ile mücadele! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu

Ne gündü ama! Ekipler Ayasofya'ya koştu, evlerin balkonları bile uçtu
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
İki kardeşin evde ölü bulunduğu olayda sır perdesi kaldırıldı! Katilleri en yakınları çıktı

İki kardeşin evde ölü bulunduğu olayda sır perdesi kaldırıldı
Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti

Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti
Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Beşiktaş'ta ayrılık! Yakup Arda'nın yeni adresi 3. Lig

Beşiktaşlılar çok şey bekliyordu, 3. Lig'e gönderildi