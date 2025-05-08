Karatepe-Aslantaş Yazıtları UNESCO Dünya Belleği'ne Kaydedildi

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE)- Osmaniye sınırları içerisinde yer alan Karatepe-Aslantaş Örenyeri, sahip olduğu tarihi ve kültürel özellikleriyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı.

Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesi'nde bulunan, Anadolu Hiyeroglif ve Fenike dillerinin birlikte kullanıldığı yazıtlarla ilgili yürütülen bilimsel ve kültürel çalışmalar da sonuç verdi.

Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) ve Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) tarafından ortak yürütülen çalışmalar neticesinde, UNESCO Yürütme Kurulu'nun Paris'te yapılan 221. oturumunda alınan kararla, bu yazıtlar "Karatepe Yazıtları" adıyla UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne kaydedildi. Karar, Türkiye'den Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'ne kaydedilen 70'inci eser olarak tarihe geçti.

Vali Yılmaz: "Çok kıymetli bir gelişme"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yazıtların uluslararası tanınırlık kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesi'nde yer alan, Anadolu Hiyeroglif ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlarla ilgili olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, UNESCO Yürütme Kurulu'nun Paris'te gerçekleştirilen 221'inci oturumunda alınan kararla, Karatepe Aslantaş yazıtları 'Karatepe Yazıtları' adıyla UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne kaydedildi.

Osmaniye'miz, tarihin çok eskilerine uzanan yerleşimlere ve çok sayıda kültürel mirasa ev sahipliği yapan bir şehirdir. Aslantaş Açık Hava Müzemizdeki bu yazıtların listeye girmesi, buradaki eserlerin korunması anlamında çok kıymetli olduğunu bir kez daha görmüş olduk."