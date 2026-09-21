Karapınar ve Emirgazili gençler Çanakkale’de tarihe yolculuk yaptı

Konya'nın Karapınar ve Emirgazi ilçelerinden gençler, "Bir Destandır Çanakkale" programı kapsamında Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi alanlar ve şehitlikleri ziyaret etti.

Karapınar Gençlik Merkezi koordinesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Bir Destandır Çanakkale" programı kapsamında Karapınar ve Emirgazi'den gençler Çanakkale'ye götürüldü. Program çerçevesinde gençler, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi alanları ve şehitlikleri ziyaret ederek savaşın izlerini yerinde görme fırsatı buldu. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezilerde gençlere, Çanakkale Savaşı'nın seyri, cephede yaşananlar ve dönemin önemli olayları hakkında bilgiler aktarıldı. Şehitlikleri de ziyaret eden gençler, vatan savunması için mücadele eden Mehmetçiklerin fedakarlıklarını ve Çanakkale Zaferi'nin tarihi önemini yerinde görme imkanı buldu. Tarihi alanlarda gerçekleştirilen ziyaretlerle gençler, kitap ve derslerden öğrendikleri bilgileri savaşların yaşandığı mekanlarda pekiştirdi.

Programla gençlerin milli ve manevi değerlerle bağlarının güçlendirilmesi ve Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Çanakkale'deki tarihi alanları gezen Karapınar ve Emirgazili gençler, ziyaret boyunca duygu dolu anlar yaşarken, programın ardından bölgeden unutulmaz hatıralarla ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı