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Karapınar, Faroe Adaları'ndan Gelen Turisti Ağırladı

Karapınar, Faroe Adaları'ndan Gelen Turisti Ağırladı
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Konya'nın Karapınar ilçesi, Meke Gölü’ne camper yapmaya gelen Faroe Adaları’ndan turist Andrea Midjord'u misafir etti. Midjord, Türk misafirperverliğinden memnun kaldığını ve Karapınar'ın eşsiz manzarasından etkilendiğini ifade etti.

Konya'nın Karapınar ilçesi dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölünde kamp yapmaya daha çok Almanya, Hollanda ve Fransa'dan turistler gelirken, bu defa Faroe Adaları'ndan ilçeye gelen Andrea Midjord (48), vatandaşlar tarafından misafir edildi. Yöresel yemekler ikram edilen Midjord, Türk insanının misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Andrea Midjord, Faroe Adaları'nın yemyeşil doğasına alışkın olduğunu, ancak Karapınar'ın farklı coğrafyasından ve Meke Gölü'nün manzarasından çok etkilendiğini ifade etti. Meke Gölü'nü televizyonda görüp hayran kaldığını belirten Midjord, "İstanbul'a geldim, oradan da Karapınar'a geçtim. Meke Gölü gerçekten çok farklı ve muhteşem bir yer. İlginç ve etkileyici bir göl. Su olmamasına rağmen insanları kendisine çekmeye devam ediyor. Çevresinde yürüyüş yaptım" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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