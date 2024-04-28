Karapınar'daki Meke Gölü, Karavanlı Turistlerin Gözdesi

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölüne gelen karavanlı turistler uzun süre kamp yapıp göldeki gün doğumu ve gün batımını izlemenin keyfini yaşıyor.

Günlük en az 25 karavanlı turistinin ziyaret ettiği Meke Gölünde kimi turistler kamp yapıp oradan Kapadokya'ya gidiyor. Meke Gölünü Alman turistler Nicole ile Albrecht ile yine Alman fotoğraf tutkunu Lucas Winke ziyaret etti. Alman fotoğrafçı Winke gölde 4 gündür kamp yapıp fotoğraflar çektiğini belirterek, "Dünya turunda bir çok ülkeyi ziyaret edip oradaki tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraflayıp daha sonra takvim haline getirip Almanya'da ve sosyal medya üzerindeki takipçilerime satışını gerçekleştiriyorum. 1,5 yıl önce karavanım ile dünya turuna başladım. Almanya'dan başladığım yolculukta, Danimarka, İsveç, Norveç, İtalya, Arnavutluk, Yunanistan ardından Türkiye'ye geldim. Türkiye'den sonra Gürcistan, Ermenistan, İran, Kuveyt, Suudi, VAE, Umman, Irak, Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ı gezeceğim. 2025 ilk baharında Orta Asya'da olmayı planlıyorum. 1 aydır Türkiye'deyim. İstanbul, İzmir, Fethiye, Antalya, Konya gibi çok güzel yerleri gezdim. Fotoğraf çalışmalarımla sosyal medyada dünya çapında 20 binden fazla kişiye ulaşıyor ve gezdiğim yerlerin fotoğraflı takvimlerini satıyorum. İnsanlar göremedikleri yerlerin fotoğraflarını görüyor. Bazı takipçilerimin etkilenip o yerleri gezdiği bile olabiliyor. Meke Gölü ay manzarasını andırıyor ve beni etkiliyor. Türkiye'de böyle bir manzarayı hiç beklemiyordum. Meke Gölünde olmaktan mutluyum. Çok güzel fotoğraflar çektim. Gün batımı ve gün doğumunda eşsiz güzellikler ortaya çıkıyor. Gölün oluşumundaki ilginç durum başlı başına beni etkiliyor" dedi. - KONYA