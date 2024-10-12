Karapınar'da Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesinde düzenlenen tatbikata okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tatbikatta, öğrencilere yangında yapmaları gerekenler anlatılarak, yangına nasıl müdahale edileceği, çıkma sebepleri, nasıl kontrol altına alınacağı ve nasıl söndürüleceği konularında bilgiler verildi, yangın tüpünün nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

Okul Müdürü Ünal Cesur, "Okulumuzda Afete Hazırlık Kulübü öğrencileriyle afete hazırlık konusunda farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin artırılması amacıyla Karapınar İtfaiye Müdürlüğü ekibi tarafından öğrencilerimize 'yangın' konulu sunum yapıldı. Yangın türleri ve müdahale konusunda bilgi verildi" dedi.

Tatbikatta, okulda yangın alarmı verilerek öğrencilerin düzenli şekilde tahliye edilmeleri sağlandı. - KONYA