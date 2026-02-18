Haberler

Karapınar'da ilk teravih namazı kılındı

Karapınar'da ilk teravih namazı kılındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramazan-ı Şerif'in başlangıcıyla birlikte Konya'nın Karapınar ilçesindeki camilerde vatandaşlar, teravih namazında bir araya geldi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde ilk teravih namazı kılındı.

Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle birlikte Karapınar genelindeki camilerde vatandaşlar saf tuttu. Akşam saatlerinde camilere gelen cemaat, yatsı namazının ardından teravih namazını eda etti. Teravih namazı sonrası dualar edilirken, vatandaşlar, Ramazan ayını büyük bir coşku ve huşu içerisinde karşılamanın mutluluğunu yaşadı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi

Fabrikalar tonlarca su çekti, ünlü göl 200 metre birden çekildi
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu
Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor

Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor