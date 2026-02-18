Karapınar'da ilk teravih namazı kılındı

Konya'nın Karapınar ilçesinde ilk teravih namazı kılındı.

Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle birlikte Karapınar genelindeki camilerde vatandaşlar saf tuttu. Akşam saatlerinde camilere gelen cemaat, yatsı namazının ardından teravih namazını eda etti. Teravih namazı sonrası dualar edilirken, vatandaşlar, Ramazan ayını büyük bir coşku ve huşu içerisinde karşılamanın mutluluğunu yaşadı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı