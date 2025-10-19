Haberler

Karapınar'da Eski Muhtarlara Anlamlı Ziyaret

Karapınar'da Eski Muhtarlara Anlamlı Ziyaret
Güncelleme:
Konya'nın Karapınar ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla uzun yıllar hizmet vermiş eski muhtarlar unutulmadı. Karapınar Muhtarlar Derneği, Mustafa Korkusuz'u evinde ziyaret ederek ona teşekkür etti ve geçmiş hatıraları paylaştı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede uzun yıllar görev yapmış eski muhtarlar unutulmadı.

Karapınar Muhtarlar Derneği tarafından 35 yıl boyunca İsmetpaşa Mahallesi'nde azalık ve muhtarlık görevinde bulunan Mustafa Korkusuz, evinde ziyaret edildi. Genç muhtarların bu anlamlı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Korkusuz, kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek geçmiş dönemlere dair hatıralarını paylaştı ve genç muhtarlara çeşitli nasihatlerde bulundu. Ziyaret sırasında konuşan Karapınar Muhtarlar Derneği Başkanı Galip Ceran, "Geçmişte mahallelerimize hizmet etmiş büyüklerimizi bu özel günde ziyaret edip hayır dualarını almak istedik" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
