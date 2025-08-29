Karapınar'da Ağaçta Sıkışan Kedi Kurtarıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde otogar yolunda ağaca çıkan kedi, esnafın yardımıyla kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde bir vatandaşın evde beslediği kedisinin dışarı çıkmasıyla başladı. Kedi, bir anda sahibinin yanından uzaklaşarak yol kenarındaki ağaca tırmandı. Panik yapan sahibi, çevreden yardım istedi. O sırada bölgede esnaflık yapan Mehmet Emin Kolay ve kardeşi Bayram Kolay, duruma kayıtsız kalmayarak hemen harekete geçti. Uzun uğraşlar sonucu kediyi ağaçtan indirmeyi başaran kardeşler, hayvanı sahibine teslim etti. Mehmet Emin Kolay, "Kedi evde beslendiği için dış ortama alışık değildi, bu yüzden bizleri tanıyamadı ve oldukça direndi. Ancak sonunda zarar vermeden ağaçtan indirip sahibine teslim ettik" dedi. - KONYA