Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim Yılbaşı Ziyaretleri

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, yılbaşı nedeniyle Huzurevi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Evleri Sitesi, İtfaiye Müdürlüğü, Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı ile polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret ederek, görev başındaki personel ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, yılbaşı dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Vali Sarıibrahim'e ziyaretleri sırasında Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve il protokolü de eşlik etti. Ziyaretlerine Dursun Fakih Huzurevinden başlayan Vali Sarıibrahim, burada kalan yaşlılarla bir süre sohbet ettikten sonra Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçti. Çocuk Servisinde yatan çocukları tek tek odalarında ziyaret eden Vali Sarıibrahim, aileleri ile bir süre görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulunarak yeni yıllarını kutladı. İtfaiye Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğini de ziyaret eden Vali Sarıibrahim, daha sonra Yeşildere Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığını giderek buradaki askerlerin yeni yılını kutladı. Vali Sarıibrahim, son olarak Karaman-Konya ile Karaman-Ereğli Karayolu üzerinde bulunan polis ve jandarma uygulama noktalarını da ziyaret ederek buradaki görevli personelin yeni yılını kutladı.

Yaptığı ziyaretlerin sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, yeni yıla girdiğimiz bu saatlerde 2024 yılının memleketimize, milletimize, Karaman'ımıza hemşehrilerimize evvela sağlık, sonra huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Türkiye'nin yüzyılının ilk yılına giriyoruz diyen Vali Sarıibrahim, "Ülkenin huzuru, ülkenin huzuru başlığı altında da Karaman'ın huzuru. Karaman'ımızın huzuru için, emniyetimizle, jandarmamızla kolluğumuzda, sağlığımızda çalışan bütün arkadaşlarımıza destek olmak için buradayız. Bu huzurun ortaya çıkmasında emek veren herkese sonsuz teşekkür etmek istiyorum. İnşallah 2024 yılında bu huzurun teşkili adına emniyetimizle, jandarmamızla asayişimizle her türlü tedbiri alıp daha huzurlu bir Karaman için yeni yılda hep beraber olmak dileğini ifade ediyorum. Bunun için elimizden gelen tüm gayreti, çabayı sarf edeceğimizi belirtmek isterim. Bizimle çalışan başta kolluk olmak üzere belediyemiz, sağlık teşkilatımız bütün kamu görevlilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Huzurlu, sağlıklı, mutlu bir yıllar diliyorum." diye konuştu. - KARAMAN