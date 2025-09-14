Haberler

Karaman'da Renkli Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Karaman'da Renkli Uçurtma Şenliği Düzenlendi
Karaman'ın Alaçatı köyünde düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar ve aileleri gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süsledi. Katılımcılar hem kendi yaptıkları hem de hazır uçurtmalarla keyifli anlar yaşadı.

Karaman'da düzenlenen uçurtma şenliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Merkeze bağlı Alaçatı köyünde bulunan Canhasan Höyükleri, bu kez kültürel mirasın gölgesinde düzenlenen uçurtma şenliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe kimi kendi yaptığı, kimi ise hazır uçurtmalarla katıldı. Çok sayıda çocuk aileleriyle birlikte alanda kazı merkezinin yanındaki boş arazide yer alırken, gökyüzü rengarenk uçurtmalarla süslendi. Şenlik boyunca çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileler de onların heyecanına ortak oldu. Etkinliğe ailesiyle birlikte gelen Coşkun Kuyucu, "Çocuklarımız için çok güzel bir etkinlik oldu. Bizlerde uçurtma uçurarak çocukluğumuzu yeniden tazeledik. Biz kendi uçurtmamızı yapmıştık ama onu uçuramadık, daha sonra buradaki arkadaşların uçurtmalarından uçurduk" diye konuşurken etkinliğe katılan çocuklar çok eğlendiklerini söylediler. Eğlenceli görüntülere sahne olan etkinlik bugün sona erecek. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
