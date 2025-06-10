Karaman'da çıkan ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Karaman'da çıkan ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü
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Karaman'da çıkan ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü
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Karaman'da çıkan ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü Karaman'da boş arazideki otların tutuşması sonucu çıkan yangın ev ve araçlara sıçramadan söndürüldü.

Karaman'da çıkan ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü

KARAMAN - Karaman'da boş arazideki otların tutuşması sonucu çıkan yangın ev ve araçlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan boş arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan polis ekibi, iki farklı boş arazideki kuru otların tutuşarak alevlerin evlere doğru ilerlediğini gördü. Bunun üzerine ekip telsizle anons ederek yangın yerine itfaiye istedi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri alevleri evlere ve araçlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - Yerel
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