Sarıkamış Kaymakamı Aslantatar Karakurt köyünü ziyaret etti

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Karakut köyünü ziyaret ederek yeni yerleşim alanı hakkında bilgiler aldı. Altyapı çalışmaları ve sosyal donatı alanları hakkında detaylar paylaşıldı. Kaymakam, köy halkının ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek kırsal kalkınmanın önemine vurgu yaptı.

Karakut köyü, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar'ı ağırladı. Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında köyün mevcut durumu yerinde incelenirken, özellikle yeni yerleşim alanına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Ziyaret sırasında köy muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Aslantatar, bölgedeki ihtiyaç ve talepleri dinledi. Vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Aslantatar, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

Yeni yerleşim alanına ilişkin yapılan bilgilendirmede; altyapı çalışmaları, konut planlamaları ve sosyal donatı alanlarına yönelik projeler ele alındı. Yetkililer, özellikle güvenli ve modern bir yaşam alanı oluşturulması amacıyla planlanan çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaymakam Aslantatar, incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, kırsal kalkınmanın önemine değinerek, köylerin daha yaşanabilir hale getirilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. Ziyaret, köy halkıyla yapılan sohbetlerin ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
