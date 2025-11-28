Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan'dan Gümrük Müdürlüğü'ne Ziyaret
Iğdır'ın Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan, Iğdır Gümrük Müdürlüğü'nü ziyaret etti ve kurumun işleyişi hakkında bilgi aldı.
Iğdır'ın Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan, kurum ziyaretleri kapsamında Iğdır Gümrük Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Kaymakam Erdoğan ziyaret sırasında Gümrük Müdürü Hakan Karaca'dan kurumun işleyişi, yürütülen çalışmalar ve mevcut faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Kaymakam Erdoğan, gümrük müdürlüğünde görevli personele de çalışmalarında kolaylıklar diledi. - IĞDIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel