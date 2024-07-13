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Karaisalı'da 15 Temmuz şehidi Sevda Güngör anıldı

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Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Polis Memuru Sevda Güngör, Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur ve beraberindekilerin katılımıyla kabri başında anıldı. Anma töreninin ardından Kaymakam Onur ve beraberindekiler, şehit ailesini evlerinde ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur ve beraberindekilerin katılımıyla, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Polis Memuru Sevda Güngör kabri başında anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'da Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'na atılan bombayla şehit olan Şehit Polis Memuru Sevda Güngör, Karaisalı Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur ve beraberindekilerin katılımıyla mezarı başında anıldı.

Şehit Güngör için dualar edildikten sonra Kaymakam Onur ve beraberindekiler şehit annesi Nural Güngör ve babası Mehmet Güngör'ü evlerinde ziyaret ederek başsağlığı dilediler. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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