Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı

Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden, avukat, müzisyen ve Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer, 83 yaşında hayatını kaybetmişti. İnançer için Fatih Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, oyuncu Necati Şaşmaz, sanatçı Uğur Işılak ve çok sayıda tanınmış isim katıldı. İnançer, törenin ardından Karagümrük Cerrahi Tekkesi'nde toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabutu taşıyanlar arasındaydı. İnançer, cenaze namazının kılınmasının ardından toprağa verilmek üzere Karagümrük Cerrahi Tekkesi'ne götürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Bugün Ömer Tuğrul İnançer hocamızı Hakka uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim sevgili Habibi'nin sancağı altında buluşturmayı nasip eylesin. Her nefis ölümü tadacaktır ve buradan dönüş yok. ve hepimizin de bunun hazırlığı içinde olmamız gerekiyor. Millete ümmete hizmet noktasında hiç tereddütsüz hayatını sürdürmüş olan hocamızı ben de tanıdım tanıyalı böyle bildim. Mekanı cennet olsun. Rabbim sevgili Habibi'ne hep birlikte bizleri komşu eylesin inşallah" dedi. - İSTANBUL