Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor
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Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze törenine katılmak üzere Fatih Camii'ne geldi Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor.
Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze törenine katılmak üzere Fatih Camii'ne geldi
İSTANBUL - Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene katılmak üzere Fatih Camii'ne geldi.
Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden, avukat, müzisyen ve Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer, 83 yaşında hayatını kaybetmişti. İnançer için Fatih Camii'nde bir cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Bilal Erdoğan, oyuncu Necati Şaşmaz, sanatçı Uğur Işılak ve çok sayıda tanınmış isim katılıyor.