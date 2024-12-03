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Karadağ Boşnak Demokratik Hareketi Genel Başkanı Sead Şahman Kaymakamı Ziyaret Etti

Karadağ Boşnak Demokratik Hareketi Genel Başkanı Sead Şahman Kaymakamı Ziyaret Etti
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Karadağ Boşnak Demokratik Hareketi Genel Başkanı Sead Şahman, Kaymakam İlyas Memiş'i makamında ziyaret etti ve nazik karşılamadan dolayı teşekkürlerini iletti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Karadağ Boşnak Demokratik Hareketi Genel Başkanı Sead Şahman Kaymakam İlyas Memiş'i ziyaret etti

Karadağ Boşnak Demokratik Hareketi Genel Başkanı Sead Şahman ve Burhaniye Karadağ Göçmenleri Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Adil Özuzun ile beraberindekiler Kaymakam İlyas Memiş'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakamımız İlyas Memiş Karadağ Boşnak Demokratik Hareketi Genel Başkanı Sead Şahman'a ve beraberindekilere nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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