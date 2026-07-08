Karacasu Kaymakamı Battal görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Aydın'ın Karacasu ilçesine atanan Kaymakam İsmail Battal, görevine başladı.

17 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/148 sayılı Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Karacasu Kaymakamlığı görevine atanan İsmail Battal ilçedeki görevine başladı. Kaymakam Battal, Hükümet Konağı önünde kurum amirleri tarafından karşılandı. Karşılama programının ardından kurum amirleriyle bir araya gelen Battal, ilçedeki kamu hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında ilk değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, göreve başlayan Kaymakam İsmail Battal'a yeni görevinde başarı dileklerinde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı