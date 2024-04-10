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Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Ramazan Bayramı'nda kamu görevlilerini ziyaret etti

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Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Ramazan Bayramı münasebetiyle; itfaiye, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek görevli personelle bayramlaştı.

Karacasu Kaymakam Gündoğdu, ziyaretler sırasında personelle bir araya gelerek Ramazan Bayramlarını kutlayarak, bayramın huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti. Kamu hizmeti veren personelin fedakarca çalışmalarını takdirle karşılayan Kaymakam Gündoğdu, bayramın bereketini ve sevincini birlikte paylaşmanın önemine vurgu yaptı. İtfaiye ekipleriyle bir araya gelerek bayramlaşan Kaymakam Gündoğdu, ekiplerin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve görevlerinde başarılar diledi. İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Kaymakam Gündoğdu, güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarının toplum için ne kadar kıymetli olduğunu ifade etti. İlçe Devlet Hastanesi'ni de ziyaret eden Gündoğdu, sağlık çalışanlarına insan sağlığına verdikleri önemden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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