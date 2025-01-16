Üye Girişi
Haberler
Özel okullarda 'ders kitabı' için para ödemek tarih oluyor

Özel okullarda yeni dönem! MEB'in hamlesi velileri epey sevindirecek
Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak

Dünya 15 ay sonra rahat nefes aldı! 3 aşamalı plan devrede
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi belli oldu

Milyonlarca emeklinin kilitlendiği rakam AK Parti kulislerinden sızdı
ABD'nin 'Suriye'yi terk edin' talimatı Kandil ile YPG arasında savaş çıkarttı

ABD'nin talimatı terör örgütünü karıştırdı! Kandil'den tehdit telefonu

Karacasu Kaymakamı Gündoğdu, Jandarma Personelini Ziyaret Etti

Karacasu Kaymakamı Gündoğdu, Jandarma Personelini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Geyre Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek jandarma personeli ile güvenlik hizmetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Geyre Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek jandarma personeli ile bir araya geldi.

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, ilçedeki çeşitli resmi kurum ve birimlere gerçekleştirdiği ziyaretlerle çalışmalarına devam ediyor. Kaymakam Gündoğdu, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek Jandarma personelleri ile bir araya geldi. İkinci ziyaretinde Cumhuriyet Savcısı Ali Osman Tan ile birlikte Geyre Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret eden Kaymakam Gündoğdu jandarma personelleri ile sohbet ederek bölgedeki güvenlik hizmetleri ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, "İlçe Jandarma Komutanlığımız ve Geyre Jandarma Karakol Komutanlığımızı ziyaret ederek değerli jandarma personelimizle bir araya geldik. Bölgemizdeki güvenliği sağlamada büyük bir görev üstlenen güvenlik güçlerimizin halkımızın huzuru için gösterdiği çaba her zaman takdirle karşılanmaktadır. Görevlerini özveriyle yerine getiren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Rezidans inşaatında çivili sopalarla birbirlerine girdiler
img

Bomba iddiaya jet yalanlama
img

Anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi

4 gün önce gözaltına alınan Rıza Akpolat'la ilgili sıcak gelişme
Otobüste oturan kızlara bakarak kendini tatmin etti

İETT otobüsünde mide bulandıran görüntü! Saniye saniye kaydettiler
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek

TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek
Sarp Levendoğlu'nun çocuk istememe nedeni şaşırttı

"Çocuk istemiyorum" dedi! Sebebi ise bir hayli enteresan

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.