Karacasu Kaymakamı, 23 Nisan'da makamını öğrenciye devretti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Kaymakam Mehmet Gündoğdu makamını Karacasu'yu Sevenler İlkokulu öğrencilerinden Kerem Karabacaklı'ya devretti.

Karacasu'yu Sevenler İlkokulu öğrencisi Kerem Karabacaklı özel makam aracı ile okulundan alınarak koltuğa oturacağı Karacasu Kaymakamlığı'na getirildi. Karabacaklı'yı karşılayan Kaymakam Gündoğdu ve beraberindeki ilçe amirleri birlikte makama çıktı. Karabacaklı, Kaymakam Gündoğdu'dan aldığı makamı kısa bir süreliğine yönetti. Kaymakam Gündoğdu da öğrenciye rehberlik ederek görevleri hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Gündoğdu, "Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümünü ve tüm çocukların bayramını kutluyoruz" dedi. Makama oturan Kerem Karabacaklı ise, Kaymakam Gündoğdu'ya kendisine imkan tanıdığı için teşekkür etti. - AYDIN