Karacasu'da Yaz Kur'an Kursu Ziyareti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam Mehmet Gündoğdu, Cumhuriyet Savcısı Ali Osman Tan ve protokol üyeleri, ilçede eğitim gören Yaz Kur'an Kursu öğrencilerini ziyaret etti.

Karacasu genelinde farklı camilerde ve Kur'an kurslarında düzenlenen yaz dönemi eğitimleri sürüyor. Öğrenciler kurs programında temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim okuma, ahlak ve değerler eğitimi gibi dersler alıyor. Kuyucak Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Cumhuriyet Savcısı Ali Osman Tan ve protokol üyeleri Yaz Kur'an Kursu öğrencileri ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Gündoğdu ve beraberindekiler derslere katılarak öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere dini ve milli değerlerin önemine vurgu yapan protokol üyeleri, eğitim hayatlarında başarılar diledi. Karacasu İlçe Müftülüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen Yaz Kur'an Kursu'nun, öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmeleri açısından önemli olduğuna değinen Kaymakam Gündoğdu, öğrencilere başarılar diledi. - AYDIN