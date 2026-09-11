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Karacasu’da vatandaşlara sağlık taraması

Karacasu’da vatandaşlara sağlık taraması
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Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirilen Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Karacasu’da vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve sağlık taraması yapıldı.

Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirilen Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Karacasu'da vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve sağlık taraması yapıldı.

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Karacasu İlçe Devlet Hastanesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda farkındalık ve bilgilendirme standı kuruldu. Etkinlikte vatandaşlara çeşitli sağlık konularında bilgilendirici broşürler dağıtılırken, sağlıklı yaşam konusunda da önerilerde bulunuldu. Standı ziyaret eden vatandaşların boy ve kilo ölçümleri gerçekleştirilerek Beden Kitle İndeksleri (BKİ) hesaplandı. Vatandaşların tansiyon ölçümlerinin de yapıldığı etkinlikte, elde edilen ölçüm sonuçları hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi. Karacasu İlçe Devlet Hastanesi tarafından toplum sağlığının korunması, erken farkındalık oluşturulması ve vatandaşların sağlık konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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