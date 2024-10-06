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Karacasu'da 'Temiz Bir Karacasu İçin' Yürüyüş Etkinliği Düzenlendi

Karacasu'da 'Temiz Bir Karacasu İçin' Yürüyüş Etkinliği Düzenlendi
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde 6 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ve öğrenciler çevre temizliği yaparak doğaya ve sağlıklarına katkıda bulundu. Kaymakam Mehmet Gündoğdu, etkinlikte sağlıklı yaşam tarzının önemine vurgu yaptı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 6 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri çerçevesinde 'Temiz Bir Karacasu İçin' mottosuyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar ve öğrenciler bir araya gelerek çevre temizliği yaptı.

Etkinliğe yer alan katılımcılar, çeşitli yaş gruplarından oluşan kalabalık bir toplulukla birlikte yürüyüş güzergahı boyunca çevredeki çöpleri toplayarak hem doğaya hem de sağlıklarına katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadı. Kaymakam Mehmet Gündoğdu sağlıklı bir yaşam tarzının önemine vurgu yaparak, yürüyüş yapmanın fiziksel sağlığın yanı sıra zihinsel sağlığa da olumlu katkılar sağladığını belirtti. Ayrıca, çevre temizliğinin toplum bilinci açısından kritik bir öneme sahip olduğunu, her bireyin doğaya karşı sorumluluk taşıdığını ifade etti. Çevreye duyarlı bireyler yetiştirme hedefine hizmet eden yürüyüş ve temizlik etkinliği sonrasında ikramlarla sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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