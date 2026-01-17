Karacasu'da miniklere sağlıklı gelecek eğitimi

Karacasu Kaymakamlığı koordinesinde Karacasu Atatürk İlkokulu ile Karacasu'yu Sevenler İlkokulu'nda düzenlenen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliğinde öğrenciler, sağlıklı yaşam, hijyen, afet ve ilk yardım konularında bilinçlendirildi.

Karacasu Kaymakamlığı koordinesinde, Karacasu Atatürk İlkokulu ve Karacasu'yu Sevenler İlkokulu öğrencilerine yönelik "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, geleceğin teminatı olan çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla çeşitli bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Öğrencilere, teknoloji bağımlılığı, hijyen bilinci, afet bilinci, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, ağız ve diş sağlığı ile bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında farkındalık kazandırıldı. Programda ayrıca 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri öğrencilere tanıtılarak, acil durumlarda yapılması gerekenler ve ilk yardımın önemi anlatıldı. Ekipler, çocuklara yaşlarına uygun şekilde bilgilendirme yaparak merak edilen soruları yanıtladı. Etkinlik sonunda programa katılan öğrencilere "Sağlık Elçisi Belgeleri" takdim edildi. Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada sağlıklı bireylerin güçlü bir toplumun temelini oluşturduğunu vurgulayarak, çocuklara yönelik bu tür farkındalık çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. - AYDIN