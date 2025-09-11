Haberler

Karacasu'da Öğrencilere Trafik Bilinci Semineri
Aydın'ın Karacasu ilçesinde Yenice İlkokulu öğrencilerine yönelik trafik bilinci semineri düzenlendi. Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Ekipleri tarafından verilen seminerde, öğrencilere önce yaya eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerine inme ve binme kuralları, oyun oynanacak ve oynanmayacak alanlar ile trafikte görünürlük ve yaya/okul geçitlerinde hareket tarzı konularında bilgiler aktarıldı.

Karacasu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada "Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Ekiplerimiz tarafından Yenice İlkokulu öğrencilerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminer kapsamında, önce yaya eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme-binme kuralları, oyun oynanacak ve oynanmayacak alanlar, trafikte görünürlük ve yaya/okul geçitlerinde hareket tarzı konularında öğrencilerimize eğitim verildi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
