Karacasu'da Öğrencilere Trafik Bilinci Semineri

Karacasu'da Yenice İlkokulu öğrencileri, jandarma ekipleri tarafından verilen seminerle trafik kuralları ve güvenli davranışlar konusunda bilgilendirildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Yenice İlkokulu öğrencilerine yönelik trafik bilinci semineri düzenlendi. Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Ekipleri tarafından verilen seminerde, öğrencilere önce yaya eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerine inme ve binme kuralları, oyun oynanacak ve oynanmayacak alanlar ile trafikte görünürlük ve yaya/okul geçitlerinde hareket tarzı konularında bilgiler aktarıldı.

