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Karacasu'da Kan Bağışı Etkinliği Düzenleniyor

Karacasu'da Kan Bağışı Etkinliği Düzenleniyor
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Karacasu Kaymakamlığı, 6 Ocak'ta ilçe genelinde kan bağışı etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Kızılay Kan Bağış aracı Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.30-17.30 arasında hizmet verecek. Vatandaşların etkinliğe tok karna ve kimlik belgeleriyle gelmeleri istendi.

Karacasu Kaymakamlığı 6 Ocak Pazartesi günü ilçede kan bağışı etkinliği düzenleneceğini duyurarak vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Karacası Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Kızılay Kan Bağış aracının 6 Ocak'ta saat 10.30 ile 17.30 arasında Karacasu Cumhuriyet Meydanı'nda hizmet vereceği belirtildi. Kan vermek isteyen vatandaşlardan, etkinlik öncesinde tok karna gelmeleri ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları istendi. Kan bağışının hayat kurtaran önemli bir yardım olduğu vurgulayan yetkililer sağlık durumu elverişli olan tüm Karacasulu vatandaşları etkinliğe katılmaya davet etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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