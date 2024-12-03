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Karacasu'da Kadın Destek Uygulaması (KADES) Bilgilendirme Etkinliği Düzenlendi

Karacasu'da Kadın Destek Uygulaması (KADES) Bilgilendirme Etkinliği Düzenlendi
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde açılan stantla emniyet ve sosyal hizmetler müdürlüğü ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Etkinlikte aile içi şiddetle mücadele ve kadın hakları konularına dikkat çekildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde açılan stantla emniyet ve sosyal hizmetler merkezi müdürlüğü ekipleri tarafından Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda İlçe Emniyet Amirliği ve Kuyucak Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla düzenlenen etkinlikte aile içi şiddet, kadına karşı şiddetle mücadele ve KADES gibi önemli konulara dikkat çekildi. Etkinlik kapsamında açılan stantta, vatandaşlara aile içi şiddetle mücadele yolları ve kadın hakları hakkında bilgilendirme yapıldı. Broşür dağıtımıyla desteklenen etkinlikte, aynı zamanda KADES uygulamasının nasıl kullanılacağına dair bilgiler verildi. Katılımcılar, bu tür önemli konularda bilinçlenerek, şiddet mağdurlarına destek olabilecek kaynaklar hakkında detaylı bilgi sahibi oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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